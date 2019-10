Zoon Joe Biden neemt ontslag uit raad van bestuur Chinees bedrijf

Hunter Biden, de zoon van Joe Biden die in de running is voor het presidentschap in de VS, gaat ontslag nemen uit de raad van bestuur van een Chinese investeringsmaatschappij. Hij belooft ook om elke buitenlandse job te laten schieten als zijn vader volgend jaar zou verkozen worden tot Amerikaans president.

Hunter Biden ligt al enkele maanden in het vizier van de huidige Amerikaanse president Donald Trump. Die is op zoek naar bewijzen van corruptie door Biden, onder meer in Oekraïne. Hunter Biden heeft tot nu toe amper gereageerd op de beschuldigingen.

Nu geeft hij duidelijk aan elk belangenconflict te willen vermijden, staat in een verklaring van zijn advocaat George Mesires. Zoon Biden belooft tegen eind deze maand ontslag te nemen uit een Chinese investeringsmaatschappij. Hij is ook van plan in de toekomst, als zijn vader Amerikaans president zou worden, geen buitenlandse activiteiten aan te houden. Hunter beklemtoont ook nooit met zijn vader te hebben gesproken over zijn zakelijke activiteiten en dat ook in de toekomst niet te zullen doen.

Trump en diens advocaat Rudy Giuliani hebben al meermaals beweerd, zonder harde bewijzen tot nu toe, dat Hunter miljoenen dollars heeft gekregen van China toen zijn vader vicepresident van de VS was. Ze beweren ook dat Joe Biden zijn positie heeft misbruikt om in Oekraïne een onderzoek in de doofpot te laten stoppen tegen de eigenaar van een gasbedrijf waar Hunter in het bestuur zat.