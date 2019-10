Spaanse stierenvechter zwaargewond nadat stier hem doorboort voor de ogen van zijn vriendin

De 27-jarige Gonzalo Caballero is er slecht aan toe na stierengevecht in de Las Ventas arena in het Spaanse Madrid. De opgejaagde stier kon hem immers te grazen nemen en doorboorde zijn lies en dij. “Hij is zwaargewond en wordt nu in allerijl geopereerd”, laat het Spaanse koningshuis weten. Caballero is immers de partner van de nicht van de Spaanse koning.

Foto: EPA-EFE

De stierengevechten waren als entertainment bedoeld voor de Spaanse nationale feestdag op 12 oktober, maar draaide uit in een nachtmerrie voor Caballero. Zijn vriendin Victoria Federica (19) - de nicht van de Spaanse koning Felipe VI - keek toe vanuit het publiek en zag hoe het aan het einde van de show misging.

Caballero had net de stier doorboort met een traditioneel mes, toen het dier toch terug recht kon staan. Het bange dier voelde zich in een hoek gedreven en viel meteen in blinde woede aan. Hij stak zijn hoorn in het been van de matador en gooide hem in de lucht. Hij kwam opnieuw op de stier terecht en kreeg ook een hoorn in zijn lies waar het dier de dijslagader raakte. Beide wonden waren tussen de 25 en 30 centimeter diep.

Medewerkers kwamen meteen ten hulp gesneld en haalde de matador zo snel mogelijk van het plein om de bloedingen te kunnen stelpen. Ze opereerden hem in de medische kamers van de arena, maar werd nadien overgevlogen naar het San Francisco de Asis Ziekenhuis in Madrid.

Volgens de laatste rapporteringen is hij nog steeds zwaargewond en ernstig ziek.