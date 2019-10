Merkel eist “onmiddellijke beëindiging” van Turkse invasie in Syrië: “Anders dreigt heropstanding van ISIS”

Duits bondskanselier Angela Merkel heeft zondag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opgeroepen om het militaire offensief in het noordoosten van Syrië stop te zetten. Merkel vroeg Erdogan in een telefoongesprek om een “onmiddellijke beëindiging van de militaire operatie”, zei een regeringswoordvoerder.

Ongeacht gerechtvaardigde Turkse veiligheidsbelangen dreigt die operatie grote delen van de lokale bevolking op de vlucht te jagen, aldus de woordvoerder. Ook dreigt destabilisatie van de regio en een heropstanding van terreurgroep ISIS.

Zaterdag had buitenlandminister Heiko Maas al bekendgemaakt dat de Duitse regering als reactie op de Turkse invasie in Noord-Syrië de wapenexport naar de Navo-bondgenoot deels stopzet. In een speech in Istanboel zei Erdogan zondag al dat wapenembargo’s de Turkse operatie niet zullen tegenhouden. Ook Parijs kondigde een gelijkaardig embargo af.

Andere gespreksthema’s in het telefoongesprek tussen Merkel en Erdogan waren de situatie in de Syrische provincie Idlib en de Turkse boringen in de oostelijke Middellandse Zee op zoek naar gas, zei de regeringswoordvoerder.