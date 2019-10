Michy Batshuayi laat zich bij Rode Duivels enkel opmerken met een goal en... zijn onderbroek

Michy Batshuayi mocht nog eens starten bij de Rode Duivels maar de spits van Chelsea liet in Kazachstan geen onuitwisbare indruk na. Hij liet zich enkel opmerken met een goal en... zijn onderbroek.

Bij de eerste kans was het meteen prijs voor Batshuayi. In een stroeve wedstrijd opende hij in de 21e minuut de score voor de Rode Duivels, een intikker op assist van Praet. Daarna liet hij zich echter vooral opmerken door enkele uitschuivers en foute controles op het kunstgras. Tot hij in de tweede helft al glijdend nét te laat kwam bij een voorzet… en zo zijn onderbroek te zien was.

Het is geweten dat Batshuayi een grote fan is van het tekenfilmfiguurtje Spongebob Squarepants en blijkbaar is dat ook zijn geluksbrenger bij de Rode Duivels.

In de 77e minuut werd hij gewisseld voor Christian Benteke.