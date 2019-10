Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet Rode Duivels fluitend winnen: “Een gewone werkdag”

Another day at the job. Het werd tegen Kazachstan een gewone werkdag: 0-2. De Rode Duivels hebben geen enkele moeite meer om wedstrijden te winnen. Het is wel tegen Janneke en Mieke maar in deze voorronde hebben de Duivels nog geen seconde gebibberd. Met het oog op het EK word je zo niets wijzer. Spijtig. Het is de jacht op de eerste plaats – wie twijfelt daar nog aan? – en records die ons bezighoudt.