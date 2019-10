REACTIES. Zege in Kazachstan stemt Rode Duivels tevreden: “Met de juiste focus is niets een probleem voor ons”

De Rode Duivels hebben op het veld van Kazachstan gedaan wat ze moesten: winnen. Michy Batshuayi en Thomas Meunier scoorden in de Astana Arena, goed voor een perfecte 24 op 24 in de EK-kwalificatiecampagne.

“Alles komt neer op de focus van de spelers”, reageerde bondscoach Roberto Martinez na afloop. “We hebben een ongelooflijke groep. Talent is één ding, maar deze jongens zijn ook geweldige ambassadeurs voor hoe ze omgaan met de fans. De aanpak is belangrijk en Kazachstan was alweer een nieuwe uitdaging. Het was aanpassen, aan het kunstgras bijvoorbeeld. Maar als je focus juist is, dan is niets een probleem voor ons. Het is geweldig om de spelers aan het werk te zien. En nu? De fans moeten vieren dat we erbij gaan zijn op het EK. We gaan er alles aan doen om de campagne in Brussel mooi af te sluiten.”

Dennis Praet mocht starten van Martinez en deelde een assist uit. “Ik hoop dat ik hem overtuigd heb”, aldus de speler van Leicester City. “Het was niet makkelijk want zij speelden heel agressief, plus er was dat kunstgras. Maar het belangrijkste is dat we weer drie punten gepakt hebben. De perfecte campagne? Ja, op den duur begin je veel te verwachten. Maar we hebben het hier goed gedaan, ondanks dat we nog meer hadden kunnen scoren. De EK-selectie? Je moet de speeltijd die je krijgt met twee handen pakken. Het zal niet makkelijk worden om de selectie te halen, maar dat is wel de bedoeling.”