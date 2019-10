“Konvooi met buitenlandse journalisten en burgers geraakt door luchtaanval in Syrië: meerdere doden”

Een konvooi met Syrische burgers en buitenlandse journalisten zou zondag geraakt zijn door een aanval vanuit de lucht, zo berichten Koerdische bronnen op Twitter. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten maakt melding van de luchtaanval in de buurt van de grensplaats Ras al-Ayn. In het konvooi zouden zich onder meer Franse en Braziliaanse journalisten hebben bevonden. Volgens het Observatorium vielen er minstens 26 doden.

De luchtaanval wordt toegeschreven aan het Turkse leger of hun Syrische bondgenoten.

Nog volgens het Syrische Observatorium werden eerder op de dag al zeker 14 burgers gedood bij de bombardementen of beschietingen in het noorden van Syrië. Ook zaterdag vielen er al doden. Een van de slachtoffers is Havrin Khalaf, een vooraanstaande Koerdische politica. Ze werd geëxecuteerd. De algemeen secretaris van de partij Toekomst Syrië zou zaterdag op een weg in een hinderlaag terechtgekomen zijn. Dat zeggen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de militaire coalitie die door Koerden geleid wordt. De SDF stelden Turkije en zijn bondgenoten verantwoordelijk voor de dood van Khalaf. “Dit toont dat de Turkse intocht geen onderscheid maakt tussen een soldaat, een burger of een politicus”, zegt de SDF in een communiqué.

‘Neutrale zone’

Woensdag startten de Turken een militaire operatie in Noord-Syrië gericht tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in het gebied. Ankara beschouwt die militie als een terreurorganisatie, en wil die niet aan de grens met Turkije. Het Westen werkte wel samen met deze Koerdische militie in de strijd tegen ISIS. Turkije wil met zijn militaire operatie -die zondag de vijfde dag is ingegaan- een zogenaamde “neutrale zone” installeren aan zijn zuidelijke grens. De bedoeling zou zijn om er een deel van de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die Turkije opvangt, te huisvesten.

Grenssteden

Turkse militairen hebben intussen al zeker negen grenssteden ingenomen. Zondagavond meldde het Turkse leger ook een belangrijke snelweg te hebben verworven. Het gaat om de snelweg M-4 die van het westen naar het oosten loopt en verschillende steden onder controle van de Koerdische YPG met elkaar verbindt. Langs deze weg loopt de bevoorrading voor de Koerdische troepen. Ook de stad Tal Abyad zou al onder controle zijn van de Turken.

Het leger zou intussen al 30 tot 35 kilometer het land zijn binnengedrongen. “Hierdoor zijn verschillende gebieden onder controle van de Koerden van elkaar afgesloten”, bevestigt het Turkse ministerie van Defensie zondag. In een ander grensstad, in Kamishli, vielen afgelopen week nog 3 doden toen een bomauto ontplofte. Terreurgroep ISIS eiste die aanslag op.

Het Turkse leger heeft naar eigen zeggen ook de Koerdische grensstad Ras al-Aïn ingenomen, maar dat wordt tegengesproken door de Democratische Syrische Strijdkrachten (SDF). Vrijdag werden volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie in het Syrische grensgebied Amerikaanse troepen aangevallen door Turkse artillerie.

Sinds de start van de Turkse gevechten in het noorden van Syrië, zijn naar schatting 130.000 mensen op de vlucht geslagen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vielen er ook al zeker 52 doden onder de burgerbevolking. Volgens Erdogan werden er 440 strijders van YPG gedood, raakten er 26 gewond en werden er 24 gevangen genomen.

