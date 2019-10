Brandon Mechele is een 'record' rijker na invalbeurt bij de Rode Duivels

De Rode Duivels hadden zondag weinig problemen met Kazachstan. Ze wonnen met 0-2 in het Astana Stadium en behielden hun perfecte status in de EK-kwalificatiecampagne met 24 op 24. Brandon Mechele maakte zijn debuut bij de Duivels en pakte meteen een 'record'.

Het was aftellen naar het eindsignaal voor de Rode Duivels, maar voor de centrale verdediger van Club Brugge mocht het allemaal nog wat langer duren. Mechele viel in de 92ste minuut in voor Thomas Vermaelen en stond uiteindelijk 1 minuut en 47 seconden op het veld in Kazachstan. Voortaan is hij daardoor de Duivel met de minste speeltijd, een 'record' dat hij afsnoepte van Joris Van Hout aldus VTM-journalist Jarno Bertho.