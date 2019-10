Steekpartij in centrum Antwerpen: slachtoffer in het ziekenhuis overleden, dader wordt opgespoord

Antwerpen - Bij een steekpartij in het centrum van Antwerpen is zondagmiddag een persoon overleden. Het incident vond plaats in de Raapstraat, in de buurt van de Stadswaag.

Of het slachtoffer een man dan wel een vrouw betrof, konden politie en parket nog niet zeggen. “We bevestigen dat er een zeer ernstig incident heeft plaatsgevonden”, aldus Stéphanie Chomé van het parket van Antwerpen. Intussen heeft het parket ook bevestigd dat de persoon in het ziekenhuis aan zijn of haar verwondingen is overleden.

De aanval gebeurde op straat. “De dader van de steekpartij wordt momenteel opgespoord door de Antwerpse politie”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De Antwerpse politie heeft een ruime perimeter ingesteld.