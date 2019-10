Bromfietser om het leven gekomen na botsing tegen slagboom van tuincentrum

Ham - Bij een botsing tegen een slagboom van de toegang naar een tuincentrum in Ham is zaterdagavond laat een bromfietser om het leven gekomen. Dat heeft de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo zondag bevestigd. Het ongeval gebeurde vermoedelijk al kort na 21 uur ter hoogte van de Dijkstraat in Ham.

De slagboom bevond zich aan een uitrit voor de leveranciers van het tuincentrum. Vermoedelijk had de bromfietser het voornemen om vanuit de Dijkstraat een zijweg in te slaan, maar hij vergiste zich en knalde tegen de slagboom. Een voorbijganger zag de onfortuinlijke bromfietser op de grond liggen en verwittigde de hulpdiensten. Voor de persoon kon echter geen hulp meer baten. Hij was met zijn voorzijde van het lichaam tegen de slagboom gebotst en liep vervolgens een zware hoofdwonde op.