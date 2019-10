“Scholen spuien bewust mist”: bijna helft ouders betaalt voor ‘gratis’ schoolmateriaal

Precies 44 procent van de ouders met kinderen in de lagere school betaalt voor materiaal dat scholen in principe gratis moeten aanbieden. Het gaat onder meer over schoolboeken, fotokopieën en rekenmachines. Ook de maximumfactuur wordt soms overschreden. “Sommige scholen spuien bewust mist over de aankoop van schoolmateriaal”, zegt Johan Van Biesen, voorzitter van SOS Schulden op School.