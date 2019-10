Hoogst uitzonderlijk, maar maandagavond gebeurt het toch: jury, agenten en betrokkenen met de bus naar de plek van de moord

Ieper -

Is Carmen Garcia Ortega (35) vóór of na 21.45 uur vermoord? En was het toen wel of niet te donker voor de buurvrouw om haar lichaam te zien liggen? Om dat te achterhalen trekt het hele hof van assisen - 25 betrokkenen en een resem agenten - maandag op plaatsbezoek richting het Henegouwse Komen. Zo’n uitstap naar de plaats delict, inclusief volksjury op de bus, is hoogst uitzonderlijk. “Maar altijd bijzonder nuttig”, zegt advocaat Jef Vermassen. “Tijdens de befaamde parachutemoord met beschuldigde Els Clottemans is het zelfs cruciaal gebleken.”