Jonge landbouwer (26) overleden na val in bouwput

Langemark-Poelkapelle - De 26-jarige landbouwer die dinsdagochtend bedolven raakte in een bezinkput, is overleden aan zijn verwondingen. Het ongeval gebeurde op een landbouwbedrijf langs de Houthulstseweg in Langemark-Poelkapelle.

Zaakvoerder Bert V., eigenaar van een groententeeltbedrijf, was vorige dinsdagochtend om 7.30 uur met zijn vader een grote bezinkput aan het bouwen. Plots ging het helemaal verkeerd en zakten de wanden van de put in.

De man vocht dagenlang voor zijn leven nadat hij bedolven was geraakt door aarde in een put. Foto: ptb

V. raakte bedolven onder een grote hoeveelheid aarde en werd door enkele werknemers samen met de brandweer bevrijd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij dagenlang vocht voor zijn leven. Daar is hij helaas vlak voor het weekend overleden. Bert V. was een gekende jonge ondernemer in de streek en nog niet zo lang getrouwd met zijn grote liefde, met wie hij meer dan 5 jaar samen was. Hij was ook erg actief in het verenigingsleven.

De familie van Bert V. wil zijn afscheid in familiekring voorbereiden.