De man die slapend, maar vooral ook lachend rijk wordt: Marco verdient honderden miljoenen door van ‘emoji’ een merknaam te maken

Vlaamse speelplaatsen zijn in de ban van de emoji’s van Aldi. Kinderen verzamelen ze én zeuren hun ouders de oren van het hoofd om extra te shoppen. Zonder twijfel wordt de supermarkt er iets beter van, maar de grootste winnaar achter de hype is Marco Hüsges (48). Een Duitser die in 2013 het idee had om het woord ‘emoji’ als merknaam te deponeren. Vorig jaar draaide hij een omzet van 730 miljoen euro door wereldwijd lachende drollen en smileys te slijten.