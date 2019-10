Meer en meer geneeskundestudenten verkiezen job van huisarts boven die van specialist: liever betere uren dan een rianter loon

Leuven / Gent / Antwerpen / Brussel -

Lang verkoos het overgrote deel van de studenten geneeskunde de beter betaalde job van specialist boven die van huisarts. Maar daar komt verandering in. “Met 335 huisartsen in spe is in Vlaanderen zopas de grootste lichting ooit gestart”, zegt professor Dirk Devroey (VUB). Veel geneeskundestudenten verkiezen anno 2019 een beter evenwicht tussen werk en privé boven een hoger loon. Al komt daar ook kritiek op.