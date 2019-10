Identiteit dodelijk slachtoffer na vreselijke crash nog niet gekend

Damme - Lang de Damse Vaart-Oost in Hoeke is zondagochtend een bestuurder met zijn personenwagen tegen een boom gereden. De klap was zo hevig dat het voertuig in brand vloog. De bestuurder is overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt ongezocht, maar vast staat dat de bestuurder omstreeks 6.30 uur op een kaarsrecht stuk weg aan de linkerkant van de weg tegen een boom knalde. Vermoedelijk reed de wagen in de richting van Damme, maar ook dat wordt nog verder onderzocht. Op de plaats van het ongeval staan amper woningen. Toch waren het buurtbewoners aan de overkant van de vaart die het brandende voertuig opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Die konden bij aankomst alleen het overlijden van het slachtoffer vaststellen. Het lichaam was door de brand verkoold. Het parket stelde een deskundige aan.