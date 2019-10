We zien ze niet meer vliegen: droneverkoop met 70 procent gekelderd

Kijk in de Sinterklaasfolders en je ziet er maar enkele meer, kijk in de lucht en je ziet er nog veel minder. Drones waren enkele jaren geleden nog hot, maar nu kent de verkoop een dieptepunt. “We verkopen er 70 procent minder dan enkele jaren geleden”, bevestigen ze bij Fun. “Niet moeilijk”, zegt Mark Vanlook van de Vlaamse Drone Federatie. “Je mag er enkel mee boven je eigen tuin vliegen. Dan is het plezier snel weg.”

Drie drones staan er nog in de Sinterklaasfolder van Fun. Ergens verloren gevlogen tussen de racebanen, robots en dino’s. Terwijl ze de voorbije jaren nog hun eigen dubbele pagina hadden. Maar dat is niet het enige signaal dat de drone het niet goed doet. Eerder dit jaar kondigde fabrikant Parrot, toch wel een van de grootste spelers binnen die markt, aan te zullen stoppen met speelgoeddrones. GoPro doekte zijn project al eerder op. “De verkoop daalt inderdaad”, zegt aankoopdirecteur Bart Van Lierde van Dreamland. “De hype is op dit moment voorbij.”

“De markt is gewoon volledig verzadigd”, zegt CEO Tony Mettens. “Wie een drone wou, die heeft er één gekocht.”

Nieuwe regels op komst

Al knelt volgens expert Mark Vanlook niet enkel daar het schoentje. De markt is volgens hem gewoon niet aantrekkelijk meer. “Als we het hebben over die typische drones voor de consumentenmarkt, dan valt daar nu maar weinig plezier aan te beleven. Met de huidige regelgeving mag je er amper iets mee doen. Tien meter hoog en enkel boven je eigen tuin, dat ben je al snel beu. Al is er op dat vlak wel beterschap op komst. Er is een nieuwe Europese regelgeving die vanaf midden 2020 de nationale wetgevingen zal vervangen. Die regels voorzien toch wat meer vrijheid voor drones. Je zal met bepaalde modellen dan ook boven openbaar domein mogen vliegen. Is er een camera aan boord, zal je nog steeds rekening moeten houden met privacyregels, maar er zullen toch meer mogelijkheden zijn. Dat kan de markt nog eens zuurstof geven. Het is spannender om boven een bos te vliegen dan enkel boven je eigen gras.”

Voor de professionelen

Binnen de professionele wereld doet de drone het volgens hem wel nog goed. “Zeker voor militaire toepassingen. Of voor politie en brandweer. Voor bedrijfstoepassingen zien we een kleinere groei. Daar wachten ze ook de komst van die Europese regels af. Die bepalen bijvoorbeeld dat je dan zal kunnen vliegen zonder dat je zelf nog zicht hebt op de drone, wat nu niet mag. Zo zul je langere afstanden kunnen afleggen. Ook de Amazons van deze wereld wachten daar op. Wat niet wegneemt dat er nu ook al geregeld nieuwe projecten opduiken, zoals met de Antwerpse ziekenhuizen die drones inzetten om bloedstalen te transporteren.”

Foto: AFP