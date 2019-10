Belgische zakenman bijna maand vast in tien jaar oude dubbele moordzaak: “Opgesloten zonder bewijs. Ik mocht zelfs niet douchen”

“Een juridische nachtmerrie”, zo noemt de Belgische zakenman Steve Henri Devos (48) zijn ervaring met het Braziliaanse gerecht. In augustus vloog hij in Brazilië plots de cel in voor een tien jaar oude moord, waar hij naar eigen zeggen niets mee te maken heeft. “Ik word behandeld alsof ik jarenlang voortvluchtig was, terwijl mijn adres en gsm-nummer overal op het internet staan.” En zijn nachtmerrie is nog lang niet voorbij.