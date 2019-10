Nieuw vaderschapsverlof op komst: meer dan tien dagen én automatisch toegekend

Krijgen kersverse vaders straks een aantal extra dagen verlof? In de Kamer tekent zich daarover in elk geval een consensus af. Groenen, christendemocraten en socialisten zijn zeker voor. En ook de liberalen zeggen niet neen. Nu nog geld vinden.

Wie vader wordt, krijgt nu tien dagen verlof. De eerste drie dagen worden betaald door de werkgever, de andere zeven worden door het ziekenfonds – en dus de overheid – vergoed. Griekse en Italiaanse vaders hebben weliswaar maar twee dagen, maar tegenover de meeste andere EU-landen valt het Belgische systeem van vaderschapsverlof toch maar bleekjes uit.

En toch blijkt uit cijfers dat lang niet alle mannen de tien dagen ook opnemen. Eén op de vijf neemt die dagen niet of onvolledig op. Omdat ze schrik hebben dat hun carrière daaronder zal lijden of omdat hun werkgever er niet voor staat te springen. Het vaderschapsverlof is wel een recht, maar het wordt niet automatisch toegekend. Vaders moeten het dus wel eerst aanvragen, in tegenstelling tot moeders die net zijn bevallen.

193 miljoen euro

“Die automatische toekenning moet er dan ook komen. Dan gaan vaders niet meer twijfelen om het verlof op te nemen. Er is nu toch ook geen enkele moeder die zich afvraagt of ze nu 10 of 15 weken gaat nemen?”, zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. Zij diende een wetsvoorstel in dat niet alleen het recht automatisch toekent, maar ook het verlof optrekt naar 25 dagen. Kostprijs: 193 miljoen euro.

Niet dat alle partijen zover willen gaan, maar zo goed als iedereen wil het systeem wel verbeteren. PS diende een voorstel in om naar 20 dagen te gaan, CD&V wil er 15 en Open VLD beloofde voor de verkiezingen 20 dagen. In de Kamercommissie Sociale Zaken bestaat er in elk geval een consensus om er werk van te maken. Nu er nog geen nieuwe federale regering in zicht is, kan één of andere meerderheidspartij een wetsvoorstel ook niet tegenhouden. Er komen wel eerst nog hoorzittingen en ook het Rekenhof wordt ingeschakeld om te berekenen hoeveel alles gaat kosten.

Minder stress

Die kost lijkt nog het grootste euvel te zijn. Aangezien België nu al met een tekort van 7 miljard euro kampt en de Kamer voor de verkiezingen een rist wetten stemde die veel geld kostten, spraken alle partijen af om vanaf nu alle voorstellen te laten berekenen. Open VLD wil daarom eerst het oordeel van het Rekenhof afwachten vooraleer zich uit te spreken, zegt fractieleider Egbert Lachaert.

Maar ook zonder Open VLD is de kans heel groot dat er een meerderheid is voor een beter vaderschapsverlof. “Het is ook de investering waard”, zegt Willaert. “Het veroorzaakt minder stress bij vaders, maakt de combinatie tussen gezin en arbeid makkelijker en zorgt ervoor dat de zorgtaken gelijker worden verdeeld tussen moeder en vader.”

De groenen zijn overigens bereid om af te stappen van hun voorstel en met iedereen aan een consensus te werken. Hun voorstel is niet te nemen of te laten, klinkt het.