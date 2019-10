Agent schiet vrouw (28) dood in haar eigen woning na melding inbraak

Een politieagent in Fort Worth (Texas) heeft een 28-jarige zwarte vrouw doodgeschoten in haar eigen huis. De (blanke) agent was naar het huis gegaan na een melding van een inbraak en dacht dat hij met een inbreker te maken had.

Die melding was gedaan door buurman James Smith (62) die ’s nachts om half drie de politie had gebeld. Hij had gezien dat de deur bij buurvrouw Atatiana Jefferson open stond en hij dacht dat er iemand had ingebroken.

Op bodycambeelden is te zien dat de agent rond het huis en door de tuin loopt, met een zaklantaarn naar binnen schijnt en door het raam de vrouw ziet. Hij roept “handen omhoog, laat je handen zien” en opent meteen het vuur. De vrouw wordt dodelijk getroffen.

Volgens collega’s voelde de agent zich bedreigd omdat hij dacht dat het om een crimineel ging.

Buurman Smith is er kapot van. “Als ik de melding niet zou hebben gedaan, zou Atatiana niet zijn gestorven”, zegt hij tegen de Fort Worth Star-Telegram, een lokale krant. De politie heeft inmiddels bodycambeelden op YouTube geplaatst. Uit die - stevig bewerkte - beelden zou moeten blijken dat de agent reden had om het vuur te openen. Er worden onder meer twee zwaar geblurde frames getoond waarop een wapen in de slaapkamer te zien zou zijn.

Uit zwaar geblurde beelden zou moeten blijken dat er een wapen in het huis van de vrouw lag. Foto: Forth Worth Police

De politie heeft daarnaast een persverklaring uitgegeven. Daarin wordt de naam van de agent in kwestie niet vrijgegeven. De man is sinds anderhalf jaar bij het korps in Fort Worth.