Gezocht, m/v die van CD&V weer een sexy partij wil maken: dit zijn de kanshebbers

Gezocht: m/v die van CD&V weer een sexy partij wil maken. De vacature voor een nieuwe CD&V-voorzitter is er ondertussen al bijna een week, maar voorlopig waagt niemand de sprong. De gedoodverfde kandidaten plegen overleg en kijken naar elkaar. En opvallend: ook gewezen Unizo-topman Karel Van Eetvelt is nog in de running. Ten laatste tegen volgende week weten we wie ten strijde trekt. Dit zijn alvast de namen die in de hoed kunnen belanden.