Openlijke kritiek op spelers: Nederlandse bondscoach Koeman houdt zich niet in voor de camera's

Nederland deed zondag een goede zaak in de strijd om een ticket voor Euro 2020 door met 1-2 te gaan winnen in Wit-Rusland. Maar bondscoach Ronald Koeman was na afloop niet zo tevreden over het niveau van zijn ploeg. Vooral het tegendoelpunt stak hem tegen. Voor de camera's van de NOS gaf Koeman openlijk kritiek op zijn spelers. Streng, maar rechtvaardig?

LEES OOK. Nederland pakt opnieuw drie punten, met dank aan een heerlijke pegel van Wijnaldum

"Ik vind twee dingen. Misschien denken ze dat Virgil (van Dijk, red.) alles kan en dat kan niet altijd. Je ziet drie witten (Wit-Russische aanvallers, red.) centraal staan tegenover twee verdedigers. Ik vind dat Frenkie (de Jong, red.) iets moet doen, maar ik vind ook dat Daley Blind naar binnen moet knijpen. Die staat aan de buitenkant. Kijk, hij moet al vijf meter verder staan. En ik vind ook... We staan bij het moment van de voorzet op de penaltystip. Je moet de zestienmeter vasthouden", aldus Koeman.

"Gedeeltelijk is dat gemakzucht", gaat de Nederlander voort. "We hebben in de tweede helft ook niets meer gecreërd tot de kans van (Donyell, red.) Malen. En dan zie je dat het toch wat makkelijker wordt, we leiden wat slordig balverlies. Hieruit komt ook de goal voort. En dan zie je plots... Daarna maken we de derde niet, maar zijn zij ook niet meer gevaarlijk geweest. Of ik boos ben? Nou ja, er zijn altijd verbeteringen mogelijk. We hebben wederom zes punten gehaald. We weten dat het allemaal beter moet, maar dit soort wedstrijden moet je winnen en dan gaan we lekker snel naar huis."

De beelden: