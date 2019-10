Zeker dertig doden door verwoestende tyfoon

Dit treinstation in het Japanse Nagano is volledig ondergelopen na de doortocht van tyfoon Hagibis afgelopen weekend. Maar er is meer dan enkel materiële schade. Minstens dertig mensen zijn om het leven gekomen. Nog eens 15 anderen zijn vermist en 177 mensen raakten gewond. De tropische storm is de krachtigste die de afgelopen zestig jaar aan land kwam in Japan. Er zijn windsnelheden genoteerd van 198 kilometer per uur.

Door de hevige regenval traden zeker twintig rivieren uit hun oevers, met onder meer rond de hoofdstad modderstromen als gevolg. Modderlawines hebben mensen meegesleurd en huizen bedolven. De Japanse overheid heeft 27.000 troepen en reddingswerkers uitgestuurd om mensen te bevrijden uit hun huizen en om de overstromingen in te dijken.

Eén 77-jarige vrouw kwam om het leven toen reddingswerkers haar wilden ontzetten met een helikopter. Ze viel te pletter van 40 meter hoogte. (jvde)