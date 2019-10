Elke week verdwijnt een slager

In vijf jaar tijd is het aantal slagers en delicatessenwinkels in ons land met meer dan zeven procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Statbel die het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) opvroeg. “Vorig jaar hadden we nog 3.432 slagers, wat er 356 minder zijn dan in 2013”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat wil zeggen dat we in vijf jaar tijd gemiddeld elke week één of meer slagers verloren hebben. Over een periode van tien jaar zien we zelfs een daling van liefst 20 procent.”

De reden daarvoor? “De tendens om mensen aan te zetten om minder vlees te eten, concurrentie met supermarkten, veel controles van de overheid, het feit dat supermarkten afgestudeerde slagers lokken zodat ze niet zelfstandig worden, ...” Opvallend is wel dat er grote regionale verschillen zijn. Terwijl het cijfer in Vlaanderen en Wallonië daalde met respectievelijk 7,9 en 8,3 procent, ging het aantal slagerijen in Brussel omhoog met 2,8 procent. “In onze hoofdstad is er een vrij grote vraag naar halalslagerijen, wat waarschijnlijk een gedeeltelijke verklaring is voor die stijging.” (csn)