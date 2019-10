Dramatisch voor de kinderen, maar weinig paniek bij ons

Mechelse rapper vecht voor Erdogan in Syrië

In het bewuste kamp Ain Issa nabij Raqqa verbleven zo’n 13.000 vrouwen en kinderen van ISIS-strijders. “785 familieleden van jihadi’s konden ontkomen na bombardementen van Turkije op het kamp”, aldus de Koerdische autonome administratie. Over hun nationaliteit communiceren ze niet, maar er zou dus één Belgische vrouw bij zijn. “Het gaat volgens onze bronnen om een vrouw zonder kinderen”, zegt Heidi De Pauw. “Voorts hebben we nog weet van twee andere Belgische vrouwen die in dat kamp zaten, samen met zes Belgische kinderen tussen de één en acht jaar. Voor zover we weten, zijn ze er nog.”

Veroordeeld wegens terrorisme

De ontsnapte vrouw is mogelijk Fatima B. (24) uit Borgerhout die met een Vilvoordse strijder huwde en bij verstek veroordeeld is tot vijf jaar wegens terrorisme. De twee andere Belgische vrouwen van wie we weten dat ze in Ain Issa verbleven, zijn Bouchra Abouallal en haar schoonzus Tatiana Wielandt (allebei met verstek veroordeeld tot vijf jaar wegens terrorisme) die inderdaad elk drie kinderen hebben. Volgens de moeder van Bouchra zijn zij niet ontsnapt en willen ze dat ook niet, omdat het veel te gevaarlijk is. “De Koerden hebben gewoon de deuren opengezet, omdat ze aandacht willen van Europa. Mijn kleinkinderen worden vogelvrij verklaard”, zegt Fatiha Lakjaa.

Ook Heidi De Pauw zegt dat vluchten nu gevaarlijk is. “Die vrouwen zijn inderdaad vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar waar moeten ze naartoe met hun kinderen? Er wordt gezegd naar Raqqa, maar hoe moeten ze daar raken? En wie komen ze onderweg tegen? Wie heeft daar nu de macht over dat gebied? Welke milities zijn dat? We maken ons ernstig zorgen. En niet alleen over die landgenoten. In twee andere kampen zitten ook nog Belgische kinderen. Wat als ook daar de chaos uitbreekt? Hoe gaan we die kinderen ooit nog opsporen?” Het OCAD, het coördinatiecentrum voor de dreigingsanalyse, heeft zicht op ruim vijftig Belgische ISIS-strijders die vastzitten in gevangenkampen in het noorden van Syrië. Het gaat om een vijfendertigtal vrouwen en een twintigtal mannen. Daarnaast zijn er ook nog een 70-tal Belgische kinderen.

Geen gevangenis

De Koerden waarschuwden er eerder al voor dat er door de gevechten met Turkije ook mogelijk ISIS-strijders kunnen ontsnappen. Maar volgens minister van Justitie Koen Geens is dat momenteel nog niet het geval. “Het kamp Ain Issa is geen gevangenis, maar wel een kamp waar alleen vrouwen en kinderen van ISIS-strijders verblijven”, verklaart hij op VTM Nieuws. “Er zijn dus geen Foreign Terrorist Fighters van België in dat kamp aanwezig. Die zitten in een gevangenis in Noordoost-Syrië, een heel eind van waar de gevechten nu zijn.”

Al ontkent hij niet dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden nu er berichten zijn dat vrouwen van strijders ontsnappen. “Je kan het risico natuurlijk nooit uitsluiten dat er terugkomen, daarom hebben we de ontsnappingsroutes al eens overlopen met onze veiligheidsdiensten. Via Irak lijkt schier onmogelijk omdat dat een zeer onherbergzaam gebied is. De Turkse grens is dan weer zeer streng bewaakt. En Jordanië, dat is over de Eufraat en dat heeft niemand tot nu toe geprobeerd omdat het zo moeilijk is. We achten de kans momenteel dus eerder gering dat er ISIS-strijders kunnen terugkomen. Al wil ik niet optimistisch zijn, ik vind de situatie dramatisch. Het is doodjammer voor de kinderen.”