Bruid en bruidegom wanhopig op zoek naar klein kaartje vol herinneringen aan hun mooiste dag

Geel - Alles was koek en ei, alles verliep zoals gepland. Donderdag 19-9-‘19 prikten Jeaninne Helsen en Frederic Dedeyne als ideale datum om in het huwelijksbootje te stappen. En toch liep het mis.

Na hun overtuigend jawoord in het stadhuis, trokken Jeaninne en Frederic met een fotografe naar het stadspark van Geel om er mooie trouwfoto’s te nemen.

In het stadspark verwisselde de fotografe het geheugenkaartje van haar fototoestel. Sindsdien is de SD-kaart spoorloos. Wellicht is het kleine kaartje naast de fototas gevallen.

Tips welkom

Bruid Jeaninne is ten einde raad en hoopt dat het kaartje vlug opnieuw boven water zal komen.

Alle tips zijn meer dan welkom. Je kunt Jeaninne Helsen bereiken via Messenger of Facebook.