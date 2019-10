“Laat die koperen muntjes thuis. Wij kunnen het licht nog niet aansteken met wat de collectes opleveren.” Zo klinkt de opvallende oproep van pastoor-moderator Tony Hayen van de pastorale eenheid Sint-Benedictus in Tongeren.

Pastoor Hayen is een beetje verrast dat zijn oproep de krant haalt. “Ik heb het gewoon in het parochieblad geplaatst om de kerkgangers in mijn veertien parochies bewust te maken. En ook wel op vraag ...