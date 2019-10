Al minstens 35 doden door tyfoon in Japan

Het aantal dodelijke slachtoffers van de tyfoon in Japan is opgelopen tot 35. Nog eens elf anderen zijn vermist, melden lokale media. Zondagavond zijn 110.000 reddingswerkers ingezet om mensen te redden die vastzaten door de vele overstromingen.

“Momenteel doen 110.000 politieagenten, brandweerlieden, kustwachters en soldaten alles wat ze kunnen bij de zoek- en reddingsoperaties die de hele nacht zullen doorgaan”, verklaarde premier Shinzo Abe.

Tyfoon Hagibis (Filipijns voor ‘snel’) zorgde voor recordhoeveelheden neerslag. Rivieren traden daardoor buiten hun oevers, wat tot zware overstromingen leidde.

Bij de storm raakten ook ruim 160 bewoners gewond. Hagibis was de krachtigste tyfoon in decennia die Japan over zich kreeg. De orkaan kwam zaterdag aan land op het schiereiland Izu, om later op de dag over de regio van de hoofdstad Tokio te razen.