Rechtenprof en kandidaat van de jongeren wint Tunesische presidentsverkiezingen

De onafhankelijke presidentskandidaat en rechtenprofessor Kaïs Saïed is zondagavond uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Tunesië.

Volgens exitpolls zou Saïed 72 tot zelfs meer dan 75 procent van de stemmen hebben gekregen. De 61-jarige doet het daarmee een pak beter dan zijn rivaal, de omstreden mediamagnaat Nabil Karoui,. Beide presidentskandidaten presenteerden zich tijdens de verkiezingen als uitdagers van het establishment.

Vreugdetaferelen

Foto: REUTERS

Op officiële resultaten van de tweede ronde is het wachten tot maandag, maar de voorlopige uitslag leidde alvast tot vreugdetaferelen in Tunis. Saïed bedankte zondagavond de jongeren, die massaal voor hem gestemd hebben. “De jongeren hebben een nieuwe pagina in de geschiedenis geopend”, klonk het. Volgens schattingen zou ongeveer 90 procent van de kiezers tussen de 18 en 25 jaar zich achter hem geschaard hebben. Onder de 60-plussers zou ongeveer de helft voor de professor gekozen hebben.

Rivaal Karoui in verzet

Tegenstander Karoui kwam afgelopen woensdagavond pas uit de gevangenis. Sinds eind augustus zat de mediamagnaat in de cel op verdenking van witwassen en fraude. Karoui lijkt zich echter niet zomaar bij een nederlaag neer te leggen. Hij liet weten de “verloochening van de gerechtigheid” te betreuren en vroeg zich luidop af hoe het resultaat zou zijn geweest, mocht hij niet in de gevangenis hebben gezeten. Hij opperde dan ook de mogelijkheid om zijn opsluiting, die midden in de verkiezingscampagne gebeurde, aan te vechten. Zijn team besliste te wachten op de officiële resultaten om eventueel verdere stappen te ondernemen.