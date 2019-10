Rode Duivels waren als eerste geplaatst voor EK 2020 maar… loting wordt aprilgrap

Het EK 2020 wordt in twaalf speelsteden georganiseerd en daar is geen Belgische stad bij. Dat kan de Rode Duivels zuur opbreken. In het slechtste geval weten Hazard en co. pas op 1 april definitief tegen wie en waar ze hun EK-duels moeten spelen.

Het leek een goed idee van voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Het Europees kampioenschap voor landenteams zijn 60ste verjaardag laten vieren in dertien verschillende Europese landen. Aanvankelijk was België daarbij – Brussel zou zelfs de openingswedstrijd krijgen – maar door de farce van een nationaal stadion in onze hoofdstad werd het aantal speelsteden naar twaalf teruggebracht. Geen EK-duels in België dus.

Omdat de Europese voetbalbond UEFA de landen die wel meedoen beloont met minstens twee groepswedstrijden in eigen land, wordt de loting een ingewikkeld evenement. Italië moét dus in Rome spelen, Engeland in Londen, Nederland in Amsterdam, Spanje in Bilbao enzovoort.

Kluwen

Dat het daardoor een kluwen wordt op het moment van de loting zelf, straks op 30 november in Boekarest, is nu al duidelijk. Maar er is meer: omdat in maart 2020 nog barragematchen voor deelname aan het EK worden gespeeld, kan de loting alleen maar voorlopig zijn. Organiserende landen als Ierland, Schotland, Denemarken, Hongarije, Roemenië en zelfs Duitsland of Nederland kunnen nog in die barrages van volgend jaar terechtkomen. En als die zich vervolgens plaatsen, moeten ze onvermijdelijk in de groep belanden die aan hun ‘thuisstad’ gekoppeld is. Dan moet er met de andere landen geschoven worden.

Die tweede loting is voorzien op... 1 april. Het kan dus dat de loting van de Duivels van 30 november op 1 april in de prullenmand belandt, samen met de scoutingsrapporten van de tegenstanders en de gereserveerde hotelaccommodatie. Als België een eigen EK-stadion had, was deze chaos aan de Rode Duivels voorbijgegaan. Hoe dan ook: behalve wanneer ze in Baku moeten spelen, zouden de Duivels na elke wedstrijd wel telkens terugkeren naar het nationaal oefencentrum in Tubeke.

Reekshoofd heel belangrijk

Tot slot: om de lastige verplaatsing naar Baku te vermijden, is het belangrijk voor België om eerste te worden in zijn groep met zo veel mogelijk punten. De beste zes eersten van elke groep zijn namelijk reekshoofd bij de loting.

Omdat Italië ook op weg is om reekshoofd te worden, zouden de Duivels op die manier alvast een groep met Italië vermijden en belangrijker: dan komen ze al zeker niet in het verre Baku terecht. Want dat is naast Rome de andere speelstad van groep A, waarin Italië dus zal belanden.

Kan u nog volgen?