Duizenden Haïtianen sluiten zich aan bij antiregeringsprotest van populaire kunstenaars

In een demonstratie geleid door de Haïtiaanse kunstscene, eisten duizenden Haïtianen zondag het ontslag van president Jovenel Moïse.

Sommige kunstenaars droegen luiers over hun hoofd en hielden lege kommen in hun handen. Andere demonstranten zongen slogans tegen Moïse. “Niet onze president” en “We willen een ander Haïti” verkondigden de pancartes. Anders dan bij recente protesten greep de politie deze keer niet in, meldt The Washington Post.

De straten van de grote steden in Haïti vormen al enkele weken het schouwtoneel van gewelddadige demonstraties, plunderingen en wegblokkades. De protesten leidden onder meer tot de sluiting van scholen en handelszaken.

Dood van een journalist

De betogers maken zich kwaad over de manier waarop hun land wordt geleid en eisen het vertrek van president Jovenel Moïse. Tijdens de protesten, geleid door de oppositie, hekelen ze de brandstoftekorten, de snel stijgende inflatie en de corruptie door ambtenaren.

De verdachte dood van journalist Néhémie Joseph gooide vorige week olie op het vuur. Joseph volgde de politieke en economische crisis in Haïti van nabij op. Hij werd vorige donderdag dood teruggevonden in zijn auto. Volgens zijn werkgever, Radio Méga, had hij verschillende schotwonden in het hoofd. De Haïtiaanse associatie voor online media liet weten dat Joseph al de derde journalist is die werd gedood of die ‘verdween’ sinds Jovenel Moïse tweeënhalf jaar geleden president werd.

Crisiscommissie

De president kondigde vorige week de oprichting aan van een commissie die oplossingen moet zoeken voor de huidige crisis in Haïti. Maar volgens critici komt die beslissing te laat en moet hij aftreden.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP