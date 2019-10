Kan Club Brugge ook tegen PSG stunten in Champions League? Mbappé en Neymar twijfelachtig voor komst naar Brugge

Zijn de goden Club Brugge goedgezind en komt PSG volgende week met een gehavende ploeg naar Brugge voor hun Champions League-match?

Aanvaller Kylian Mbappé sukkelt alleszins met een kuitblessure, waardoor hij moest afzeggen voor de interlands met de Franse nationale ploeg. En wat met sterspeler Neymar? De Braziliaan mag tegen Club voor het eerst dit seizoen aantreden in de Champions League na een schorsing van twee wedstrijden. Gisteren viel hij echter geblesseerd uit tijdens de oefenpot Brazilië-Nigeria. Al na zeven minuten greep hij naar de hamstrings van zijn linkerbeen. Vandaag moet in Parijs blijken hoe ernstig de schade werkelijk is.

In die match (1-1) kon invaller Emmanuel Dennis van Club al eens kennismaken met Thiago Silva en Marquinhos, het centrale duo van Brazilië én PSG.