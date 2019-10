Bondscoach Roberto Martinez zegt waar het op staat: “Batshuayi moet meer spelen bij Chelsea”

Roberto Martinez was een heel tevreden coach. Hij gaf toe dat hij toch wat had gevreesd voor decompressie.

“Winnen in deze omstandigheden is heel belangrijk”, aldus de bondscoach. “Het is niet alleen het talent dat daarvoor zorgt, er is ook de focus. Ik ben heel trots op de manier waarop we deze wedstrijd aanpakten. Dit was gevaarlijk. Donderdag gewonnen tegen San Marino, dan zo’n verre reis en op kunstgras. Als je dan nog eens de honger van Kazachstan zag, hebben we het heel goed gedaan. In de tweede helft kregen we nog vier à vijf kansen om de score hoger te laten oplopen.”

Martinez was vol lof over Dennis Praet, die hij voor het eerst aan de aftrap bracht. “Hij werkte hard en vervulde zijn rol heel goed. Technisch was het bijna perfect. Hij verloor geen bal en speelde goed samen met Witsel. Ik wil hem niet tegen Vanaken afwegen, want die deed het ook goed tegen San Marino. Er is wat concurrentie. Meunier en Castagne, Thorgan Hazard en Chadli… ze zijn elkaar waard. Dat is verheugend. Al die flankspelers deden het goed. Dat is knap, want dat is niet de makkelijkste rol in het team. Omdat je niet alleen moet lopen, maar ook goed rondkijken. We hebben nu veel spelers die die rol kunnen vervullen, dat is een enorme vooruitgang tegenover niet eens zo lang geleden.”

De bondscoach maakt zich wel wat zorgen over spits Michy Bat­shuayi. “Hij speelt niet genoeg bij Chelsea. Ik vind dat spijtig, ook al scoort hij wel veel bij de nationale ploeg. Ik hoop dat hij meer zal spelen, want we hebben hem echt nodig... Maar dan moet hij wel spelen. Anders moet er een oplossing komen.”