Politievakbond eist gesprek met Brussels stadsbestuur: “Linkse betogers mogen altijd meer dan rechtse. Dit kan niet meer”

Brussel - “Als morgen een rechtse organisatie aankondigt dat ze in Brussel gaan betogen, dan wordt de toegang tot de hoofdstad al afgesloten vanaf de ring. En nu werd er toelating gegeven aan een groepering die op voorhand aankondigde ongehoorzaam te zullen zijn.” Dat verklaarde Patrick Roijens van politievakbond VSOA maandag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Rechtse betogingen worden altijd strenger bekeken dan linkse. Dit kan niet meer.”

Zaterdagnamiddag vond in Brussel een betoging plaats van ‘Extinction rebellion’, de harde kern van de klimaatbeweging. Op voorhand werd aangekondigd dat de betogers zich “ongehoorzaam” zouden gedragen, dat ze de tuinen van het koninklijk paleis zouden bezetten. Dat lukte niet, maar in de plaats werd het naburige Koningsplein wel een tijdlang ingenomen en probeerden de betogers zich ook een toegang te verschaffen tot het koninklijk domein van het aangrenzende Paleizenplein.

Om de tramsporen vrij te kunnen maken, begon de politie rond 17.45 uur met de ontruiming van het Koningsplein. Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot: de agenten zetten onder meer de wapenstok, het waterkanon en pepperspray in om de betogers weg te krijgen. In totaal werden ook 435 betogers bestuurlijk aangehouden.

“Als er niet geluisterd wordt...”

De politie kreeg bakken kritiek omwille van het hardhandige optreden. Uit beelden bleek dat minstens één actievoerder nog pepperspray in het gezicht kreeg gespoten toen hij al geboeid op de grond lag. En ook wie de politie wilde aanmanen tot kalmte, deelde in de klappen. “Daarover kan ik duidelijk zijn”, zegt Patrick Roijens. “Dit zijn dingen die niet kunnen. Daarom is de politie ook een intern onderzoek naar de feiten begonnen. Er zullen gepaste maatregelen genomen worden.”

De politie moet zich te allen tijde aan de regels houden, aldus Roijens. “Maar dat geldt ook voor de betogers. Iedereen heeft het recht om vreedzaam te betogen, om zijn vrij mening te uiten op straat. In eerste instantie zullen we dus nooit hardhandig optreden, maar altijd in overleg proberen te gaan. Maar op een gegeven moment moet je die tramlijn wel vrijmaken, hé. Die passagiers hebben ook het recht om zich te verplaatsen. Als er niet geluisterd wordt, moeten wij wel geweld gebruiken.”

Roijens geeft toe dat het politieoptreden uit de hand is gelopen, maar vraagt zich af waarom de betoging werd toegelaten. “Het gaat om een actie van een groep die op voorhand verklaarde: wij zijn rebels, wij zijn ongehoorzaam en gaan proberen binnen te dringen in een neutrale, verboden zone. Als het stadsbestuur zo’n aanvraag binnenkrijgt, moeten ze de afweging maken: laten doorgaan of niet?”

“Politie weer de pispaal”

In dat beslissingsproces wordt volgens Roijens gewerkt met twee maten en gewichten. “We zien het heel vaak in Brussel. Dat is net de grote frustratie van de mensen op het terrein. Zij zien ook dat wanneer bepaalde groeperingen gaan betogen, dat de tolerantiegrens vaak veel hoger ligt dan bij andere betogingen. Rechtse betogingen worden altijd veel strenger bekeken dan linkse. Als morgen een rechtse organisatie aankondigt dat ze in Brussel gaan betogen, dan wordt de toegang tot de hoofdstad al afgesloten vanaf de ring. En nu werd er toelating gegeven aan een groepering die op voorhand aankondigde ongehoorzaam te zullen zijn. En nu is de politie weer de pispaal. Onze mensen vragen gewoon duidelijkheid, zodat ze goed weten hoe ze moeten optreden en hoe ver ze kunnen gaan. Die duidelijkheid is er nu niet, waardoor de agenten op het terrein vaak ter plekke moeten improviseren en achter de feiten aanhollen.”

Moet de tolerantiegraad voor betogingen dan worden verlaagd? “Neen, wij vragen gewoon neutraliteit. Dat er op dezelfde manier beslist wordt, wie er ook komt betogen. Daarom moeten we nu dringend samenzitten met het stadsbestuur. Dit kan niet meer.”