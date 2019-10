Hillary Clinton neemt het op voor Meghan Markle

Hillary Clinton vindt de manier waarop Meghan Markle behandeld wordt door de Britse pers “onaanvaardbaar”, zo verklaarde de 71-jarige Democrate in een interview met de Britse krant The Sunday Times. “Als haar afkomst hier iets mee te maken heeft, dan is het echt beschamend.”

Meghan Markle en haar echtgenoot, de Britse prins Harry, dienden begin deze maand een klacht in tegen vier Britse tabloids die hun telefoons gehackt zouden hebben en meermaals een heel negatief beeld afschilderden van de voormalige actrice. “Een terechte beslissing”, zo oordeelt Hillary Clinton. “De manier waarop ze werd behandeld, is gewoon onverklaarbaar. Onaanvaardbaar. Ik vermoed dat haar afkomst hier iets mee te maken heeft. En als dat zo is, dan is het pas echt beschamend”, zo verklaarde de voormalige first lady van de Verenigde Staten in een dubbelinterview met haar dochter Chelsea.

Ook die laatste trad de hertogin van Sussex bij. “Ze had eerst een prachtige carrière als actrice en ook nu blijft ze haar stem gebruiken voor het goede”, luidt het. “Iedereen die de moed heeft om te vechten voor het goede, krijgt jammer genoeg vaak kritiek. Ik snap dat niet, maar het is een patroon dat zeer vaak terugkeert. Ik ken Meghan niet, maar ik respecteer haar. Ik ben zo dankbaar dat ze volhoudt, niet toegeeft aan de criticasters en dat ze het werk blijft doen waarvoor ze zich geroepen voelt. Ze weigert zich te laten kleineren.”