Engels bondscoach niet opgetogen met ‘zieke’ speler die betrapt wordt in casino: “Ik weet alles van mijn spelers”

James Maddison heeft het voorlopig verkorven bij Engels bondscoach Gareth Southgate. Nadat Engeland vrijdagavond onderuit ging op het veld van Tsjechië (2-1, nvdr), werd international Maddison gespot in een casino. Donderdag had de middenvelder van Leicester forfait gegeven voor de nationale ploeg wegens ziekte.

Maddison werd zaterdagavond gespot in een casino, daags na de nederlaag van Engeland in de Tsjechische hoofstad Praag. En dat vinden ze in Engeland niet kunnen. Maddison gaf donderdag aan niet te kunnen spelen wegens ziekte, dan hoor je twee dagen later niet in een casino rond te hangen, klinkt het. De ploegmaat van Dennis Praet en Youri Tielemans zal bijgevolg nog even door het stof moeten aan de overkant van het Kanaal.

Bondscoach Gareth Southgate gaf al aan dat er contact was geweest tussen hem en de speler. Of hij zijn verontschuldigingen had aangeboden, wilde Southgate niet bevestigen. “Ik weet min of meer alles van mijn spelers”, reageerde Southgate. “Ik zie elke minuut die ze spelen, live of achteraf via beelden. Ik spreek met hun teamcoaches, ik spreek met hun coaches van de nationale jeugdelftallen. We hebben een duidelijk beeld van elke speler en zo hoort het ook.”

De Three Lions spelen vanavond nog een belangrijke interland op het veld van Bulgarije. Nadien volgt een gesprek met Maddison om hem te wijzen op de verplichtingen die de status van international met zich meebrengt. “Ik ben er tamelijk zeker van dat hij nu begrijpt dat als je international bent van Engeland, dat je dan anders bekeken wordt. Voor een jonge speler die bij het nationale elftal komt, is dat misschien niet altijd even voor de hand liggend.”