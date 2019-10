Zó is het om te werken als uitzendconsulent

Elk jaar starten tientallen jonge mensen in hun eerste job als consulent in een uitzendkantoor. Vaak zwermen ze uit later uit naar andere functies. Toch drukt die eerste periode een stempel op de rest van hun professionele loopbaan. Een fantastische leerschool waar ze gelouterd uit komen.

Sarah Van Nijlen uit Ternat en Leen Bilsen uit Tielt-Winge hadden bij hun diploma uitreiking niet het vaste voornemen om in een uitzendkantoor te werken. “Het was geen bewuste keuze om bij Randstad terecht te komen”, erkent Sarah. “Op jonge leeftijd droomden we om leerkracht, dierenarts of zangeres te worden.” Maar toch staat er vandaag uitzendconsulent op haar cv. “Als ik mijn loopbaan opnieuw zou ontwerpen, ik maakte meteen dezelfde carrièrekeuze. Het gaf me de kans me te ontwikkelen tot de persoon die ik vandaag ben.”

Leen Bilsen startte als bij toeval haar loopbaan bij Konvert Interim. “Ik zocht via het kanaal van de interim sector naar een tijdelijke job. Maar in het uitzendkantoor boden ze me aan bij hen te komen werken”, lacht ze. Het bleek een ideale periode om van op de eerste rij de arbeidsmarkt te leren kennen, de mythes over lonen te doorprikken en andere nationaliteiten te appreciëren.

Sfeer op kantoor

In een uitzendkantoor streven de collega’s een gezamenlijk doel na. “Ik had een uitstekende band met de collega’s, de sfeer was prima. Wanneer het kantoor open is, vliegt de tijd voorbij. ’s Middags waren we gesloten, en in dat ene uur kom je als groep echt dichter bij elkaar”, mijmert Leen. Die familiale sfeer herinnert Sarah zich ook. “Met mijn collega’s zat ik volledig mee in de dynamiek van het werk, het is plezant maar er is ook ruimte om frustratie te uiten”, vertelt ze. Commercieel zijn is in de sector immers het codewoord. Je moet omzet draaien in een echte people business.

“Het ging er soms zelfs chaotisch aan toe”, spreekt Sarah uit ervaring. “Er is geen vaststaande agenda. Wanneer een klant belt met een onverwachte vraag, is het alle hens aan dek om daaraan te beantwoorden. Op vrijdag weet je niet wanneer je werkdag eindigt. Uitzendkrachten wandelen binnen, de telefoon rinkelt en je moet soms tot 150 arbeidscontracten opmaken voor de start van de nieuwe werkweek.”

