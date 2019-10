Geel - De 29-jarige Benjamin Vangeel uit Geel is sinds 9 oktober vermist.

De twintiger is normaal gebouwd en 1,78 meter lang. Hij heeft rosblond haar en droeg een zwarte winterjas en grijze schoenen toen hij verdween.

De politie vraagt om een teken van leven te geven om zijn familie gerust te stellen.

Wie meer weet over de verdwijning van Benjamin kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit formulier.