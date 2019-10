Negen Catalaanse separatisten veroordeeld tot celstraffen van 9 tot 13 jaar: vrees voor escalatie groeit

Negen Catalaanse separatisten zijn in Madrid door het Hooggerechtshof veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar. Drie anderen werden veroordeeld tot een boete. De politie vreest dat de situatie in Catalonië daardoor zal escaleren, want Catalaanse organisaties hadden al opgeroepen om massaal op straat te komen als de veroordeling een feit zou worden.

Oriol Junqueras. Foto: AFP

De twaalf verdachten werden veroordeeld voor rebellie, een misdrijf waar in Spanje zeer zwaar wordt aan getild, en het verduisteren van overheidsgeld. De celstraffen die de negen opgelegd kregen, liggen veel lager dan wat het parket geëist had. Dat wilde bijvoorbeeld tot 25 jaar cel voor de voormalige vicepresident Oriol Junqueras.

Onafhankelijkheid

De boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd zitten al bijna twee jaar in voorhechtenis. De meesten onder hen werden opgepakt nadat de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont op 27 oktober 2017 de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Hij baseerde zich daarvoor op een referendum dat op 1 oktober in dubieuze omstandigheden werd gehouden.

Puigdemont stond zelf niet terecht omdat hij naar ons land gevlucht is en ons land een uitlevering aan Madrid weigerde. Op Twitter maakt hij wel duidelijk wat hij van de veroordelingen vindt. “In totaal meer dan 100 jaar gevangenisstraf, dit is barbaars”, schrijft hij. “Reageer meer dan ooit, voor de toekomst van onze kinderen. Voor de democratie. Voor Europa. Voor Catalonië.”

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

De Spaanse overheid vreest na de veroordeling voor grote onrust. De voorbije dagen hadden verscheidene organisaties opgeroepen op straat te komen indien de verdachten effectief veroordeeld zouden worden. De politie is daarom veel zichtbaarder dan normaal aanwezig in Catalonië: vanuit alle hoeken van het land komen agenten toegestroomd.