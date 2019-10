Maximumstraf voor dierenbeul die Sprotje levend in oven stak

Ieper - De man die anderhalf jaar geleden de kat Sprotje levend in een oven stak, werd maandagochtend bij verstek veroordeeld tot de maximumstraf van 6 maanden cel. Er werd hem ook een levenslang verbod opgelegd om nog dieren te houden en een boete van 4.000 euro.

“A.P., een Belg geboren in Oekraïne, woonde in een appartement van een sociaal verhuurkantoor in Kortrijk, dat onderverhuurd werd aan hem”, klonk het tijdens de pleidooien. “De huurder, die in conflict raakte met P., verhuisde maar liet zijn twee katten achter. In de nacht van 24 op 25 mei 2018 vloog P. in de drank. De kat moet gemiauwd hebben, waarop hij haar schopte en in een oven van 200 graden stak. Pas na een kwartier haalde een andere aanwezige in het appartement het dier, dat ondertussen bewusteloos was, uit de oven en stak het in de douche. Het duurde toen nog een week voor ze naar de dierenarts gingen.”

Van pijnstiller tot pijnstiller

Dierenartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutré ontfermden zich om ‘Sprotje’. “Haar verwondingen waren onvoorstelbaar: alle pootjes, de volledige linkerflank, oor en snuit waren verbrand. Ze had ook interne verwondingen door de schoppen”, getuigde Joshua. “De eerste twee maanden waren heel intensief. Ze leefde van pijnstiller tot pijnstiller.”

“Zo’n gruwelijke dierenmishandeling heb ik nog niet meegemaakt en dit mag niet meer voorkomen in onze samenleving”, klonk het bij dierenrechtenorganisatie Gaia, dat zich burgerlijke partij stelde. “Deze man is knettergek, heeft geen moreel schuldbesef en moet heel zijn leven weg van dieren gehouden worden.”

Geen schuldbesef

De Ieperse rechter was niet mild voor P.: “De feiten zijn ernstig en onaanvaardbaar. Dit is het barbaars gedrag van een dierenbeul, die geen schuldbesef of betuiging van spijt toont.” Het vonnis: een effectieve celstraf van 6 maanden, een boete van 4.000 euro en een levenslang verbod op het houden van dieren. Er wordt een dwangsom opgelegd per vastgestelde inbreuk tegen dit verbod.

De rechtbank kende Gaia een morele schadevergoeding toe van 1 symbolische euro.

Crowdfunding

Sprotje maakte een wonderbaarlijk herstel door en werd geadopteerd door de moeder van Joshua. De kosten voor zijn herstel werden ruimschoots gedekt door een bijzonder succesvolle crowdfundingsactie. Ondertussen werd het Sprotjesfonds opgericht voor dierenartsen, die geconfronteerd worden met gelijkaardige situaties, zodat zij de kosten niet uit eigen zak of via crowdfunding moeten betalen.