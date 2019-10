Zondag betoging tegen cordon sanitaire in Antwerpen: vanaf nu elke maand protest?

Antwerpen - Er staat zondag in Antwerpen een manifestatie gepland tegen het cordon sanitaire. Een betoging die vanaf nu maandelijks zou plaatsvinden, meldt De Morgen. Vlaams Belang uit - in tegenstelling tot de verboden Mars op Brussel van vorige maand - deze keer wel haar steun. “Een goedbedoeld initiatief van sympathieke mensen gaan we niet afremmen”, aldus voorzitter Tom Van Grieken.

De statische manifestatie zal normaal gezien zondagmiddag vanaf 12 uur plaatsvinden op de Groenplaats in Antwerpen. Op de Facebookpagina van het evenement werd gezegd dat spandoeken en vlaggen welkom zijn, maar dat “slogans met verboden tekens en enig racisme” verboden zijn. Het doel is om vanaf nu elke maand zo’n betoging te laten doorgaan. “We zijn niet tevreden met hoe de Vlaamse regering is gevormd en het cordon sanitaire gehandhaafd blijft”, zegt Albert Boeckx, een van de organisatoren. “De gewone stem van de Vlaming gaat weer verloren.”

Hoewel de drie organisatoren zeggen dat ze toestemming hebben voor de betoging, is die volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog niet definitief. Ondertussen hebben Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter en Anke Van Dermeersch wel al laten weten aanwezig te zullen zijn.

Een duidelijk teken dat de partij de betoging steunt, dat in tegenstelling tot de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ die op 15 september in Brussel moest plaatsvinden maar verboden werd door burgemeester Philippe Close. Toen hield de partij zich afzijdig omdat de organisatoren uit extreemrechtse kringen kwamen en een gewelddadig verleden hadden. Nu is de steun er dus wel. “Dit gaat om een goedbedoeld initiatief van sympathieke mensen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Dat gaan we niet afremmen.”

Volgens Boeckx is er altijd een risico dat “die mensen” ook naar de manifestatie komen. “Je weet nooit wie zich mengt, maar we willen het op een fatsoenlijke manier doen.”