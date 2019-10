Schietincident met zwaargewonde in Lievegem: man opgepakt

Lovendegem - In het Oost-Vlaamse Lievegem heeft zich zondagavond een schietincident voorgedaan, waarbij een man zwaargewond is geraakt. Er is een verdachte opgepakt, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het incident gebeurde in de Centrumstraat en de straat Vellare in Lievegem. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar er werden meerdere schoten gelost. Eén persoon werd geraakt door een kogel en raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De plaats van de feiten werd afgesloten en het lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.