Bestuurder belandt in vaart met SUV

Damme - De bestuurder van een SUV kwam zondagnacht met de schrik vrij toen hij met zijn wagen in de Damse Vaart belandde. Hij slaagde erin om zichzelf te bevrijden en naar de oever te zwemmen. De auto werd met de grote middelen uit het water getakeld.

Het ongeval gebeurde zondagnacht even voor 2 uur langs de Damse Vaart-Zuid. De bestuurder van de wagen verloor er de controle over het stuur en ging van de rijbaan. Hij gleed tussen twee bomen het ware van de vaart in. Zijn wagen begon heel snel te zinken. Maar de man slaagde er gelukkig in om zichzelf te bevrijden en uit het voertuig te geraken. Hij kon uiteindelijk naar de oever zwemmen en wachtte daar de hulpdiensten op.

De brandweer snelde met een team duikers ter plaatse en deed voor de zekerheid nog een grondige controle in het water rond de plaats van het ongeval. De man zat echter alleen in de wagen, dus van andere slachtoffers was geen sprake.

Uiteindelijk werden de grote middelen ingezet om de auto uit de vaart te takelen. De Damse-Vaart Zuid was daarom een hele tijd afgesloten voor het verkeer. Maar gezien het nachtelijke uur zorgde dat niet voor al te veel problemen.

Twee ongeval

Opvallend: het is het tweede zware ongeval in evenveel nachten tijd langs de Damse Vaart. Zaterdagnacht kwam nog iemand om toen die langs de Damse Vaart-Oost met zijn wagen tegen een boom knalde. Het voertuig vloog in brand en de inzittende slaagde er niet op tijd in om uit de wagen te geraken. Het slachtoffer moet nog officieel geïdentificeerd worden.