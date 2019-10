Aanwezigen barsten in lachen uit op begrafenis wanneer ze overledene opeens horen praten: “Hallo, laat mij eruit”

De Ierse Shay Bradley is dinsdag overleden nadat hij jarenlang had gevochten tegen een slepende ziekte. Zaterdag werd de man begraven en daar had hij nog één verrassing in petto voor alle aanwezigen. Shay had toen hij nog leefde een audiofragment opgenomen en het was zijn laatste wens om dat te laten horen op de begrafenis. En dat bericht was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.