Sep reed 3-jarige meisje dood: “Wat ik meemaak, is erg genoeg. Leg alsjeblieft je smartphone weg”

Een pakkende getuigenis in het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ kreeg Vlaanderen stil, afgelopen zondagavond. Nadat Jan Jaap van der Wal aan zijn publiek vroeg om snel samen het berichtje ‘ik zal wat later zijn’ te typen, kwam Sep aan het woord. Hij getuigde over het driejarige meisje dat hij doodreed. “Ik had niet gedronken, ik had niet te snel gereden, ik was niet afgeleid of met mijn gsm bezig. En wat ik meemaak, is erg genoeg.” Hij riep iedereen om erop toe te zien nooit afgeleid te raken achter het stuur.