Burgemeester Brussel weerlegt kritiek politievakbond: “Een betoging wordt nooit beoordeeld op de inhoud”

Brussels burgemeester Philippe Close countert de kritiek van politievakbond VSOA en laat via zijn woordvoerster weten dat een betoging, ongeacht of die een mogelijk links of rechts karakter heeft, nooit beoordeeld wordt op inhoud, maar wel op risico. Er komt ook een verslag over het hardhandige optreden van de politie bij de ontruiming van het Koningsplein tijdens de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid van ‘Extinction rebellion’.