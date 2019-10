Pastoors zien hun collecteschaal alsmaar rosser kleuren: “Mensen gaan er vanuit dat de staat alles betaalt voor de kerk”

“Ik ben soms verwonderd over hoeveel van die rosse eurocentjes er in de schaal liggen. Met wat sommigen geven, kunnen we zelfs de hostie nog niet betalen” Pastoor Guy Claus van Eke kijkt niet vreemd op van de oproep van zijn Tongerse collega om niet langer alleen rosse munten in de collecteschaal te gooien. “Kerkgangers zouden toch minstens 10 cent moeten geven”, zegt die.