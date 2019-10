Het is écht geen fake news: kunnen voetbalfans binnenkort gaan supporteren in het ‘Estadio Cristiano Ronaldo’?

Cristiano Ronaldo kan maandag het 700ste doelpunt uit zijn voetbalcarrière maken als hij er in de EK-kwalificatiewedstrijd met Portugal eentje binnenknalt tegen Oekraïne. Je zou voor minder een eigen stadion krijgen. Althans, misschien.

De Portugezen hadden het tot nu toe niet onder de markt in Groep B. Met 11 punten uit vijf wedstrijden staan Ronaldo en co tweede, op vijf punten van leider Oekraïne. De verplaatsing naar Kiev wordt dus een cruciale wedstrijd, ook al heeft de thuisploeg een wedstrijd meer gespeeld. Bij een nederlaag is de groepswinst sowieso weg en komt Servië (7 punten) mogelijk om de hoek kijken voor de tweede plaats.

Mocht het mislopen, kan Ronaldo zich echter optrekken aan best leuk nieuws uit zijn thuisland. Zijn ex-club Sporting Lissabon overweegt namelijk een naamsverandering voor het Estadio Jose Alvalade. Dat werd in 1956 genoemd naar de stichter van de Portugese topclub, maar is volgens voorzitter Frederico Varandas aan een nieuwe naam toe. En daarbij wordt gedacht aan CR7.

Foto: REUTERS

“Het is een idee dat we niet opzij leggen en inderdaad eentje waar we heel trots op zouden zijn”, aldus Varandas in de Italiaanse sportkrant Tuttosport. “Cristiano is en zal altijd een van de grootste symbolen van onze club zijn. We zijn fier om geassocieerd te worden met Cristiano Ronaldo en dat de naam van de beste voetballer ter wereld gelinkt wordt aan Sporting. Voor onze jonge spelers proberen we hem als voorbeeld te nemen.”

Het Estadio Jose Alvalade heeft sinds 2003 iets meer dan 50.000 zitjes. De eerste wedstrijd sinds de renovatie, voor het EK een jaar later, was er eentje tussen Sporting en Manchester United. De Portugese club won toen met 3-1 en Ronaldo toonde zijn beste kunstjes. De rest is geschiedenis...