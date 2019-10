Petitie eist minimumloon van 14 euro voor UGent-medewerkers

Gent - Een aantal verenigingen start maandag een petitie om een minimumloon van 14 euro per uur te eisen voor het personeel van de Universiteit Gent. De universiteit en het UZ Gent stellen samen zowat 15.000 mensen tewerk. Een groep van zowat 100 ondersteunende UGent-medewerkers, zoals onderhouds- en kantinepersoneel, verdient een bruto maandloon van minder dan 2.300 euro.

De socialistische vakbond ACOD start maandag ook aan de UGent een onderdeel van zijn campagne ‘Fight for 14 euro’, waarin hij vraagt om een minimumloon van 14 euro voor alle werknemers en onderaannemers. Enkele bekende proffen zoals Carl De Vos, Hendrik Vos en Petra De Sutter steunen de campagne, net als enkele studentenverenigingen.

“Op dit moment werken er bij het ondersteunend administratief en technisch personeel nog een honderdtal UGent-personeelsleden aan minder dan 14 euro per uur,” zegt ACOD-afgevaardigde Tim Joosen. “Bij de onderaannemers zijn dat er nog eens meer dan 200, vooral dan in de schoonmaak. We willen dat het minimumloon van 14 euro per uur ook voor hen geldt: ook zij verdienen een degelijk en menswaardig inkomen.”

De budgettaire impact op de UGent-begroting zou beperkt zijn tot 0,11 procent. “Meer dan haalbaar”, vinden de initiatiefnemers: “Het is vooral een kwestie van goede wil.” De petitie wordt op 14 februari 2020 afgegeven aan het rectoraat.