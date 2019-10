Aalsterse rapper riskeert opnieuw celstraf voor gewelddadige overval

Aalst - De Aalsterse rapper Youssef E. riskeert twee jaar cel voor een gewelddadige overval op straat. Hij werd herkend door de politie, maar zelf ontkent hij. Vier jaar geleden werd hij voor gelijkaardige feiten al eens veroordeeld.

De feiten waarvoor de artiest zich maandag moest verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde speelden zich af op 15 oktober van vorig jaar in Aalst. Een vrouw die met haar drie kinderen over straat liep werd plots aangevallen door twee onbekende mannen. “Haar halsketting werd afgerukt en ze kreeg een vuistslag op haar oog”, zei de openbaar aanklager. “Daarna nam het duo de vlucht. Het slachtoffer slaagde er wel nog in om een foto te nemen van een van daders.”

De man die op de foto te zien was werd door de politie herkend als Youssef E., die carrière probeert te maken als rapper. Reden genoeg voor de procureur om twee jaar cel te vorderen voor de artiest. Zijn vermeende kompaan kon niet geïdentificeerd worden.

“Waarom zou ik zoiets doen?”

Youssef E. werd vier jaar geleden nog al eens veroordeeld voor een gewelddadige diefstal. Toch ontkent hij iets te maken te hebben met de feiten van vorig jaar. “Waarom zou ik zoiets nog doen?” vroeg hij. “Ik heb geleerd uit mijn vroegere fouten en ik werk nu volop aan mijn carrière als artiest. Het is jammer dat mijn verleden mij blijft achtervolgen. Door wat er vroeger is gebeurd, denkt men bij nieuwe feiten altijd meteen aan mij.”

Charlotte Kennis, de advocaat van Youssef E., plaatste grote vraagtekens bij de identificatie van haar cliënt door de politie. “De foto die werd genomen is absoluut niet duidelijk genoeg om een link te kunnen leggen naar hem”, pleitte de raadsman. “Ik vraag mij af hoe de politie hem daarop zou kunnen herkennen. Het dossier is bovendien flinterdun, dat gaf de onderzoeksrechter zelf ook al aan. Er is geen enkel ander element dat mijn cliënt linkt aan deze zaak.”

Rechter Mia Cottiels besloot om de agent die Youssef E. herkende aan de hand van de foto op roepen om de zaak uit te klaren. Het proces wordt op 9 december voortgezet.